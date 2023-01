Escritora Tatiana Barduco promove sessão de autógrafos de seu terceiro livro em Caxias do Sul

A escritora paulista Tatiana Barduco realiza, na próxima terça-feira (31), uma sessão de autógrafos do seu terceiro livro, Um anjo de criança, em Caxias do Sul. O evento acontece das 19h30min às 22h na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, da Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima (Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias do Sul). Na ocasião, o livro poderá ser adquirido por R$ 50,00.

O livro é o primeiro produzido em prosa pela autora, que já publicou dois em poesia. A proposta de Tatiana é instigar reflexões filosóficas e espirituais nos leitores, fazendo com que cada um conecte-se com a própria essência. As ilustrações são criações da artista visual, restauradora e professora Cristina Fauquemont e estarão expostas ao público no evento, que também contará com apresentação da violinista caxiense Joana de Paula Ventura.

Radicada em Caxias do Sul, Tatiana é graduada em Letras pela USP e já tem dois livros publicados: Flor e Ser Poesia e Mãe Maria entre rosas e versos, ambos de 2021.