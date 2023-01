Corra, que as Palhaças Vem Aí! estreia no Teatro Bruno Kiefer

Nesta terça-feira (31), às 20h, ocorre a estreia da peça Corra, que as Palhaças Vem Aí! no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). O espetáculo integra a programação do Porto Verão Alegre e segue para mais duas apresentações nos dias 1 e 2 de fevereiro. Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis no site do evento.