MARGS apresenta sessões gratuitas do filme Glauco do Brasil

Ao longo dos meses de fevereiro e março, o Margs (Praça da Alfândega, s/n) vai apresentar cinco sessões gratuitas do filme Glauco do Brasil (2015). As exibições acontecerão no Auditório do Margs nos dias 1, 11, 15 e 25 de fevereiro e 16 de março, sempre às 16h. Esta última sessão vai contar com a presença e bate-papo com Zeca Brito, diretor do documentário. Com sessões abertas ao público, o espaço tem limite de 60 lugares, que serão disponibilizados por ordem de chegada.

O ciclo integra o programa da exposição Glauco Rodrigues — TROPICAL, atualmente em exibição no museu, que faz um recorte nas obras do pintor gaúcho, focando na fase criativa em que ele fez uso da brasilidade como tema principal de suas pinturas. O filme apresenta, a partir de entrevistas e arquivos, a trajetória de vida de Glauco Rodrigues, acompanhando as mudanças nas concepções artísticas do artista, partindo dos seus anos iniciais em Bagé até sua estadia no Rio de Janeiro.