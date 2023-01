Shopping Iguatemi apresenta tributo aos Beatles no Parador da Figueira

O mais novo espaço de happy hour do Iguatemi Porto Alegre, que alia gastronomia, drinks e atrações musicais ao vivo, continua com uma intensa programação de shows ao longo desta semana. Nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro, o Parador da Figueira exibe um tributo especial aos Beatles. O espaço estará aberto diariamente, das 16h às 22h, na área externa do estacionamento do shopping, próximo à Figueira.

Para abrir os trabalhos na quinta-feira (26), quem sobe ao palco é a Banda Chaise Brothers. Já na sexta (27), é a vez de Veco Marques e banda Sargento Pimento, seguido de Mumu e convidados no sábado (28) e Panta - Let’s Groove with the Beatles no domingo (29). De segunda a quarta-feira, das 19h às 22h, o som fica por conta de DJ.

Algumas das atrações gastronômicas disponíveis no local são o bar da Lilac, marca de bebidas inspiradas em mulheres; a Adega Loureiro com vinhos, espumantes, chás e sucos; Ruta, que oferece parrilla; um food truck da cervejaria Al Capone; a cervejaria artesanal Veterana; além de opções de gastronomia variadas como a Dhuy Pizzaria e a gelateria Di Argento. O lounge é da ABF Construção. A programação completa pode ser conferida no site e no aplicativo do Iguatemi Porto Alegre.

Programação musical

– DJ, de segunda a quarta-feira;

– Shows ao vivo, de quinta-feira a domingo:

Tributo Beatles (de 26 a 29/2)

26/01, quinta-feira – Banda Chaise Brothers

27/01, sexta-feira – Veco Marques e banda Sargento Pimenta

28/01, sábado – Mumu e convidados

29/01, domingo – Panta – Let’s Groove with the Beatles

Fevereiro:

02/02, quinta-feira – Tati Portella

03/02, sexta-feira – Rafael Brasil e os Clássicos do Pop

04/02, sábado – banda Love Cats – Pop Rock nacional e internacional

05/02, domingo – Bibiana Petek Quarteto

09/02, quinta-feira – Marmota Jazz

10/02, sexta-feira – Bruno Bonelli – Música brasileira

11/02, sábado – Luciano Leãens – Blues, Jazz e New Orleans Piano

12/02, domingo – Tonho Crocco Trio

No Carnaval:

16/02, quinta-feira – 50 Tons de Pretas

17/02, sexta-feira – Banda Love Cats

18/02, sábado – Samba e Amor

19/02, domingo – Grupo Samba Delas

23/02, quinta-feira – Duca Leindecker e banda – turnê Triângulo

24/02, sexta-feira – Acústico Rockfeller

25/02, sábado – Cris Romagna com o show “Tempo”

26/02, sábado – Workstation toca Clássicos do Rock

Março:

02/03, quinta-feira – Andrea Cavalheiro canta Gal Costa

03/03, sexta-feira – Miguel Veleda e banda

04/03, sábado – Trio Violarada

05/03, domingo – Encerramento com a Banda Dublê