Porto Alegre em Cena anuncia selecionados para segunda etapa da 29ª edição

A Direção Artística do Porto Alegre em Cena se reuniu para selecionar a programação da próxima etapa do festival, que acontecerá entre os dias 16 e 26 de março em diversos espaços da cidade. Foram 137 inscrições de projetos e espetáculos. Entre eles estão os mais renomados coletivos da cidade, os longevos e os novíssimos, propostas diversificadas e conectadas com os assuntos da atualidade.

Para chegar no número de 11 espetáculos de teatro/dança adulto e 5 de teatro para a programação do Em Ceninha - a novidade anunciada pelo festival - foram observados critérios como o comprometimento com ações afirmativas, espetáculos que tratam de temáticas dos povos originários e da negritude, a presença de mulheres em cena, linguagens inovadoras, temáticas próximas ao tema da pandemia, política e polarização, solidão e incomunicabilidade.

O resultado dessa curadoria pode ser conferida em diversos espaços da cidade onde os espetáculos subirão aos palcos, como o Teatro Renascença, Teatro da Pucrs - Prédio 40 e Salão de Atos da Pucrs, Teatro do CHC Santa Casa, Bruno Kiefer e Theatro São Pedro, além de apresentações nas ruas de Porto Alegre.

Com estes 16 espetáculos selecionados para março e duas atrações nacionais que serão divulgadas em breve, somados ainda aos 15 espetáculos de dezembro, a 29ª edição do Festival apresentará ao todo 31 espetáculos.

Para que toda a comunidade artística se sinta contemplada, os inscritos que não foram selecionados para esta edição estão automaticamente inscritos para para a seleção da 30ª edição, mediante o interesse e a confirmação entre o grupo e a produção do festival. A edição de número 30 voltará aos palcos em setembro em celebração a três décadas de programações.

Confira a listagem dos espetáculos gaúchos que estarão na grade de março de 2023:

Espetáculo adultos

2068 – Máscara EnCena

Trago sorte mentira & morte – Grupo Cerco

Água redonda e comprida – Geórgia de Macedo

Andaime – Geda Cia. de Dança Contemporânea

Dance a letra grupão pocket live gestos Caetano – Macarenando Dance Concept

O inverno do nosso descontentamento: nosso Ricardo III – Cia. Teatro ao Quadrado

Sob o véu de Isis – Teatro da Crueldade

Sopaporiki - Tarrafa

Espera – Cia. Incomode-te

Um fascista no divã – Reina Produções e Grupo Jogo

Jantar com Sra. Beckett – Via Expressa Coletivo Teatral

Em Ceninha – teatro para a infância e juventude

Bichológico – Circo Teatro Girassol

Lampião e Maria Bonita – Mosaico Cultural

Histórias do Vovô Cascudo – Depósito de Teatro

O museu desmiolado – Trupe Onde a Palavra se Diverte

Suplentes:

Teatro adulto

Em chamas – Centauro Produções

Cães – Outro Dance

Calígula – Maria Madureira e Lisandro Belotto

Flamenco Negro – Cia de Arte La Negra/ Ana Medeiros

Em Ceninha

Louça Cinderela – Cia. Gente Falante

Brechó Humanidade – Rudinei Morales Teatro de Animação

Amazônia – Projeto Gompa