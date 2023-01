Sesc Canoas abre inscrições para oficinas culturais deste ano

O Sesc Canoas abre inscrições para uma série de oficinas culturais que acontecerão ao decorrer deste ano. Aulas de dança e expressão corporal para pessoas com deficiência intelectual, além de coral e artes cênicas para crianças, jovens e adultos estão presentes na programação. As atividades serão oferecidas a partir de março e seguem até o fim de 2023. Interessados podem se inscrever nos links disponibilizados abaixo.

Após o sucesso da última edição, reunindo mais de 400 pessoas nas mostras de final de ano das oficinas, este será o segundo ano de parcerias com artistas e grupos da cidade. Confira a seguir as oficinas ofertadas e demais informações.

Elos através da Dança e Expressão Corporal

Ministrante: Lidi Pagliarini (Projeto Amar Elos)

Público-alvo: pessoas com deficiência intelectual ou síndrome de 15 aos 60 anos

Descrição: a oficina irá ensinar pessoas com deficiência intelectual e/ou síndromes a desenvolver seu corpo e mente através da dança contemporânea. Alinhado à condução da professora Lidi Pagliarini, que traz a descontração e socialização como importantes componentes no aprendizado da dança inclusiva, a oficina busca valorizar e respeitar as singularidades dos participantes

Datas: terças-feiras, das 14h às 16h, e quartas-feiras, das 9h às 11h. Interessados podem se inscrever para ambos os dias ou optar por um deles, individualmente

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Duração: Encontros de 120 min. Aulas de 07/03 a novembro (data final à definir)

Investimento: mensal, R$ 80 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários. R$ 100 para o público em geral

Informações: pelo telefone (51) 99696-1301 ou através do e-mail [email protected]

Oficina de Teatro Livre para crianças

Ministrantes: Mariana Abreu e Marcelo Militão (Grupo TIA)

Público-alvo: crianças de 8 a 12 anos

Descrição: abordando os caminhos iniciais da arte teatral, fundamentando e estruturando conceitos como presença cênica, desenvolvimento corporal, vocal, emocional e estudo de textos dramáticos, a oficina observa o indivíduo, suas possibilidades e potencialidades, mas com uma finalidade coletiva, culminando na montagem de uma apresentação ao final do processo

Datas: segundas-feiras, das 16h às 17h30 (turma 1) e das 18h às 19h30 (turma 2)

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Duração: Encontros de 90 min. Aulas de 06/03 a 18/12

Investimento: mensal, R$ 80 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários. R$ 100 para o público em geral. A taxa de matrícula é de R$ 50

Informações: pelo telefone (51) 99184-3232 ou através do e-mail [email protected]

Oficina de Teatro Livre para jovens

Ministrantes: Mariana Abreu e Marcelo Militão (Grupo TIA)

Público-alvo: jovens a partir dos 13 anos

Descrição: a oficina é uma combinação equilibrada de trabalho em grupo, desenvolvido num clima de jogo e liberdade, que alcança sua maior expressão quando articulado no plano dramático ou teatral, ou seja, o aluno se estrutura e se reconhece na mesma proporção em que dramatiza, produz e cria

Datas: segundas-feiras, das 19h45 às 22h

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Duração: Encontros de 90 min. Aulas de 06/03 a 18/12

Investimento: mensal, R$ 80 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários. R$ 100 para o público em geral. A taxa de matrícula é de R$ 50

Informações: pelo telefone (51) 99184-3232 ou através do e-mail [email protected]

Oficina de Artes Cênicas - infantil

Ministrante: Bruno Flores (LAB - Laboratório-escola de Arte Popular)

Público-alvo: crianças de 6 a 10 anos

Descrição: por meio de jogos e exercícios, a oficina contribui para a formação humana e cultural. Desenvolve a autonomia, a criatividade e a identidade através do constante trabalho vocal, corporal e sensível. A atividade tem como base o jogo teatral infantil, técnicas de improvisação artística e a experimentação transversal das linguagens criativas. É indicada para quem já demonstrou experiência ou interesse em arte

Datas: terças-feiras das 18h às 19h

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Duração: Encontros de 60 min. Aulas de 01/03 a 23/12

Investimento: mensal, R$ 100 para o público em geral e R$ 80 para alunos do ex-alunos do LAB e participantes que realizarem o pagamento até o dia 10 de cada mês. A taxa de matrícula é de R$ 30

Informações: pelo telefone (51) 99625-9773 ou através do e-mail [email protected]

Oficina de Artes Cênicas - juvenil

Ministrante: Bruno Flores (LAB - Laboratório-escola de Arte Popular)

Público-alvo: jovens de 11 a 15 anos

Descrição: a oficina é um mergulho sensível e criativo através das artes cênicas e possíveis desdobramentos estéticos que potencializam o desenvolvimento humano. Através de dispositivos de criação, cada pessoa terá a oportunidade de se experimentar enquanto artista por meio de caminhos entre o teatro, a dança e as artes visuais. É indicada para quem já demonstrou experiência ou interesse em arte

Datas: terças-feiras das 19h às 20h

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Duração: Encontros de 60 min. Aulas de 01/03 a 23/12

Investimento: mensal, R$ 100 para o público em geral e R$ 80 para alunos do ex-alunos do LAB e participantes que realizarem o pagamento até o dia 10 de cada mês. A taxa de matrícula é de R$ 30

Informações: pelo telefone (51) 99625-9773 ou através do e-mail [email protected]

Oficina de Artes Cênicas - adulto

Ministrante: Bruno Flores (LAB - Laboratório-escola de Arte Popular)

Público-alvo: pessoas a partir de 16 anos

Descrição: a oficina proporciona às pessoas que estão em fase de desenvolvimento uma oportunidade de se descobrir e se entender como um ser humano inserido na sociedade, pois sentem uma extrema necessidade de expressar e externalizar sentimentos. Além de promover belas experiências criativas, o pensamento crítico e reflexivo é estimulado a cada aula por meio de jogos e pela criação cênica

Datas: terças-feiras das 20h às 22h

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Duração: Encontros de 120 min. Aulas de 01/03 a 23/12

Investimento: mensal, R$ 100 para o público em geral e R$ 80 para alunos do ex-alunos do LAB e participantes que realizarem o pagamento até o dia 10 de cada mês. A taxa de matrícula é de R$ 30

Informações: pelo telefone (51) 99625-9773 ou através do e-mail [email protected]

“Coralando”

Ministrantes: Cristian Graebin, Aimée Chaves e Sílvia Graebin

Público-alvo: pessoas a partir de 15 anos

Descrição: a oficina para pessoas interessadas em canto coral oferece aos participantes noções básicas de técnica vocal, musicalização e expressão corporal voltada ao aperfeiçoamento do canto em grupo. O repertório musical vem do cancioneiro popular brasileiro e versões internacionais. A oficina inclui atividades práticas com apresentações externas, um ensaio aberto e um espetáculo no palco do Sesc Canoas

Datas: terças-feiras das 19h30 às 21h

Local: Sala Multiuso do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Duração: Encontros de 90 min. Aulas de 07/03 a novembro (data final à definir)

Investimento: mensal, R$ 80 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários. R$ 100 para o público em geral