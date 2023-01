Filme Mistério no Majestic é lançado nesta sexta pela Casa de Cultura Mario Quintana

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) lança, nesta sexta-feira (27), o filme Mistério no Majestic, escrito e dirigido por Giordano Gio. A produção narra de forma lúdica o panorama atual da Casa de Cultura que ocupa o prédio do antigo Hotel Majestic. O filme será transmitido pela TVE RS nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, às 23h, às 12h30, e às 22h30, respectivamente, além de uma exibição no dia 2 de fevereiro, às 18h30.

O curta reúne depoimentos de artistas como a atriz Deborah Finocchiaro, a produtora audiovisual Sofia Ferreira e a multiartista Valéria Barcellos, entre outros agentes culturais que têm colaborado com a programação da instituição. O roteiro apresenta a história da curiosa Laura, interpretada pela atriz mirim Sara Alves, que, durante uma visita mediada, se distancia do grupo de colegas e acaba encontrando o quarto do poeta Mario Quintana. O filme foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master do Banrisul, Renner, Crown e CMPC.