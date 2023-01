Thiago Lauer e Friday Lovers estarão no Divina Comédia nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (27), Thiago Lauer apresenta seu show Baladas do Rock no Divina Comédia (Rua da República, 64). No formato voz e piano, o espetáculo começa às 20h. Após o show de Thiago, sobe ao palco a banda Friday Lovers, tocando clássicos do rock e da new wave. Os ingressos estão à venda por R$ 20,00, com reservas pelo telefone (51) 98172 2121.

O repertório de Thiago Lauer é composto, além das baladas do rock, por canções autorais e alguns sons de sua banda Gueppardo. Compositor, cantor e pianista, Thiago também é professor de técnica vocal, piano e inglês, e atua como músico em bandas desde os 14 anos.

No show da banda Friday Lovers, serão apresentados clássicos de The Cure, The Smiths, Depeche Mode, New Order, Joy Division e Echo & The Bunnymen, entre outros.