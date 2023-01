Menos é Mais e Dennis se apresentam no Pop Summer Festival em Xangri-lá

O aclamado grupo de pagode Menos é Mais e o hitmaker Dennis desembarcam em Xangri-lá na noite deste sábado (28), a partir das 22h, para um show que promete eletrizar o público na Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, KM 29 - Xangri-lá). Ingressos, a partir de R$ 65,00, estão disponíveis na plataforma Uhuu

A última edição do Pop Summer Festival traz ao Estado o brasiliense Menos é Mais, um dos grandes nomes do pagode atual. O grupo ganhou notoriedade ao regravar antigos grandes sucessos do gênero, chegando ao lançamento do primeiro álbum de músicas autorais em 2021. Um dos maiores colecionadores de hits do pop brasileiro também estará presente na noite. Compositor, produtor e DJ, Dennis alcançou a fama ao produzir diversas faixas de artistas de funk carioca e funk melody.