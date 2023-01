Mostra da Ufrgs apresenta espetáculo Devir Animal em sessões gratuitas

A Mostra DAD - 25 anos, do Instituto de Artes da Ufrgs, apresenta o estágio de atuação de Rafael Bricoli no espetáculo Devir Animal. As apresentações acontecerão sempre às 20h na Rua Maestro Mendanha, 51, neste fim de semana, dias 27, 28 e 29 de janeiro, e no próximo, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro. A entrada é franca, mediante retirada de ingressos no Sympla.