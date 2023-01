DC Super Friends, parque infantil inédito, chega ao BarraShoppingSul

Para alegrar as férias de verão dos pequenos, o BarraShoppingSul está oferecendo a atração inédita DC Super Friends. A versão baby dos heróis mais famosos da DC Comics chega para divertir a criançada com muitas cores e atividades. O parque está localizado na Praça Rosa dos Ventos, no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300) e ficará aberto até o dia 12 de março. As visitas podem acontecer de segundas a sextas-feiras, das 13h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 21h. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 55,00 e estão à venda no local.

O parque conta com brinquedos temáticos que exploram a personalidade irreverente de cada herói, proporcionando uma aventura inesquecível para os pequenos. Entre as atrações, estão a arena de treino da Mulher Maravilha, com o famoso avião transparente da heroína, um espaço de escorregador do Aquaman com torre e ainda um oceano de bolinhas, onde as crianças terão a experiência de coleta de brinquedos recicláveis, simulando a limpeza do mar. Superman também ganhou um espaço somente dele, com a “Fortaleza da Solidão”, onde os pequenos poderão se divertir com o game exclusivo do Parque. Outros heróis e personagens da DC também contam com brinquedos personalizados.