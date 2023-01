Exposição Desvio inaugura na Casa de Cultura nesta sexta

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) inaugura, nesta sexta-feira (27), às 19h, a exposição Desvio. A mostra reúne trabalhos em diferentes linguagens assinados pelos artistas David Ceccon, Lael Peters e Vicente Lara. As obras ocupam o espaço Marilene Bertoncheli, no térreo, e o Laboratório Fotográfico Vania Toledo, no 3º andar da Casa de Cultura. A visitação ocorre todos os dias, das 10h às 20h.

Misturando desenho, escultura, vídeo e pintura, a exposição se propõe a suscitar um novo olhar para a produção artística e teórica feita por pessoas transidentitárias. O projeto foi elaborado e executado por pessoas trans e não binárias que colaboram com as atividades da casa. Desvio apresenta obras que partem da poética do cotidiano, do aproveitamento do tempo e da justaposição do figurativo e do abstrato.

A iniciativa integra a série de programações do Janeiro Lilás, realizadas pelas instituições da Sedac, com o objetivo de sensibilizar a sociedade quanto à naturalização da diversidade de gênero e combate de estigmas.