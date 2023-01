Cinemateca Capitólio faz repescagem da Sessão Plataforma

A Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085) recebe a repescagem da Sessão Plataforma 2022, que reúne seis dos oito longas internacionais exibidos no evento ao longo do ano passado. A pequena mostra acontece entre quinta-feira (26) e domingo (29), com todos os ingressos custando R$ 8,00, disponíveis diretamente na bilheteria da casa.

Dentre os títulos da programação, estão obras de grandes nomes do cinema mundial como o malaio Tsai Ming-liang, com sua mais nova experiência sensorial, Dias, até estreias de jovens promessas que ganharam destaque nos grandes festivais internacionais como Payal Kapadia, diretora indiana do documentário político Uma Noite Sem Saber Nada e os irmãos Esiri, duo nigeriano do drama social Eyimofe - Esse é Meu Desejo.

Completam a programação Crime Culposo, labiríntico drama político do iraniano Shahram Mokri; Întregalde, ácido drama social romeno com toques de cinema de gênero do aclamado Radu Muntean; e ainda Mutzenbacher documentário da austríaca Ruth Beckermann.

A Sessão Plataforma, entre 2013 e 2016, apresentou em sessões programadas na Sala P. F. Gastal da Usina do Gasômetro filmes inéditos na cidade, de diversas nacionalidades, sem distribuição garantida no Brasil.

Confira abaixo a programação completa da mostra:

26 de janeiro (quinta-feira)

19h – Dias

27 de janeiro (sexta-feira)

19h – Întregalde

28 de janeiro (sábado)

16h30min – Mutzenbacher

18h30min– Crime Culposo

29 de janeiro (domingo)

16h30min – Eyimofe – Esse é Meu Desejo

18h30min – Uma Noite sem Saber Nada