Clássico da literatura, O Pequeno Príncipe é reformulado na África

Um dos maiores clássicos da literatura universal, O Pequeno Príncipe é atualizado por Artur Barcelos e Adriana Fraga da Silva, arqueólogos da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e contadores de histórias, trazendo novo contexto ao famoso menino que veio do asteroide. Uma vez que a história original se passa no deserto do Saara, na África, os personagens e elementos da história foram reformulados para caberem neste cenário, trazendo uma nova visão para a trama. O livro encontra-se à venda em livrarias online.

Surgido inicialmente em formato teatral pela Trupe Bugigang, em 2018, O Pequeno Príncipe, uma história na África (42 pág., editora Yaguarú) nos apresenta a alteração da cor do protagonista e um maior destaque aos reinos da África. Um dos coadjuvantes mais marcantes da história original, a raposa, é substituída por um mabeco, cão-caçador típico do continente africano. Assim, o lugar onde se passa a história se faz mais presente com suas riquezas e aprendizados. As ilustrações são do cartunista Alisson Affonso.