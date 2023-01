Matheus Breyer apresenta show de Stand Up solo no Teatro de Arena

O comediante Matheus Breyer traz à capital stand up solo Não tenho mais idade para isso. O show integra a programação do Porto Verão Alegre e acontece na próxima quinta-feira (26), às 20h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Os ingressos estão à venda no site do evento por R$ 20,00.

No espetáculo, o humorista fala sobre a passagem do tempo, as mudanças na vida, filhos e relacionamento com muito bom humor. Breyer é comediante e roteirista, atualmente produzindo roteiros para os canais de Youtube Castro Brothers e Parafernalha. Ele também é um dos integrantes do grupo de stand up Show dos Brothers e fez parte do elenco da 3ª temporada do programa Comedy Central Stand Up, do canal de TV Comedy Central. Integrou o elenco do Festival Rindo Afu e se apresentou com grandes nomes do humor nacional, entre eles, o grupo 4Amigos.