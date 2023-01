Tuyo traz ao Estado turnê de apresentação do novo EP

A Banda Tuyo desembarca no Estado para shows de apresentação do novo EP Depois da Festa. A primeira parada do trio é em Porto Alegre na próxima quinta-feira (26), no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300), às 21h, com ingressos esgotados. Depois, o grupo chega a Caxias do Sul no Paralela (Rua Tronca, 3.483 - Caxias do Sul), na sexta-feira (27), às 22h. Os ingressos para o show de Caxias estão disponíveis na plataforma Sympla por R$ 40,00.