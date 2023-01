A arte está em todos os lugares

A partir desta quarta-feira, Porto Alegre passa a contar com uma nova obra do muralista Eduardo Kobra. Natural de São Paulo e com trabalhos em mais de 30 países, o artista veio à Capital gaúcha no último dia 16 para ilustrar, em uma parede de 10 metros de altura e 16 de largura, um retrato do folclorista Paixão Cortês (1927-2018), referência no tradicionalismo no Rio Grande do Sul. A obra terá os andaimes retirados, ficando à disposição do olhar de quem passa pelo local.

O mural fica no 4º Distrito de Porto Alegre, no prédio que sediava a antiga Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira, na esquina da avenida Voluntários da Pátria com a rua Almirante Tamandaré. O ponto passa por processo de restauro pela ABF Developments, que deve instalar no local um complexo multiuso com espaço para música, arte e gastronomia, a ser inaugurado ainda em 2023.

A obra é a quarta de Eduardo Kobra no Rio Grande do Sul. A primeira foi em Santa Maria, ilustrando a cidade nos anos 50 em um painel nos fundos da Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide. Também há um mural em Lajeado, de 14 metros de altura por 26 de comprimento, chamado Olhares da Educação, retratando a escritora Clarice Lispector e os educadores Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Em Porto Alegre há também um mural de 14 metros de altura e de comprimento que ilustra o poeta Mario Quintana, no prédio do Colégio Farroupilha.

Natural do bairro Jardim Martinica, na zona Sul da Capital paulista, Kobra começou a carreira na adolescência, quando pichava desenhos de maneira clandestina em muros da cidade, o que o levou a ser detido em três ocasiões diferentes e receber advertências na escola. Hoje, ele acumula centenas de murais no Brasil e no exterior, como o trabalho O Futuro é Agora! (The Future is Now!) em uma das fachadas da sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, e o Etnias - Todos Somos Um no Rio de Janeiro, um painel sobre diversidade étnica com 170 metros de comprimento feito na fachada de um armazém antigo em comemoração às Olimpíadas de 2016.

De acordo com o artista, em breve ele deve ir ao Benin, na África ocidental, para fazer um mural com temática de coexistência. "Quando alguém me convida (para fazer um mural), geralmente já me convida sabendo qual é o propósito do meu trabalho", diz Kobra. "Eu trato de temas como tolerância, respeito, paz, união, de coexistência e proteção dos povos indígenas a também de história e memória de personalidades que lutaram pela paz".

O artista explica que costuma fazer pesquisas específicas para cada trabalho, buscando conexões entre os propósitos de seu esforço criativo e o local onde o mural vai ser executado. Foi assim que surgiu a perspectiva de fazer algo relacionado a Paixão Côrtes. "Eu já o conhecia, mas não a fundo. Aí fui me aprofundando mais, e percebi a profundidade daquilo que ele fez. É uma figura icônica, com simbolismo incrível e com um trabalho fantástico e sensível, que dedicou a vida dele em prol realmente da cultura, da tradição. Fiquei muito comovido conforme eu fui pesquisando, ele teve realmente uma dedicação de vida", reflete Kobra.

Embora seu trabalho ganhe destaque a partir das obras em lugares importantes e retratando pessoas conhecidas, Kobra garante que esse não é o elemento central de seu trabalho. "Eu tenho mais murais sobre anônimos do que de conhecidos. Eu acho que a pintura é um antídoto, né? É uma vacina. Quando eu encontro a mensagem, quando me deparo com uma história bacana de alguém que fez algo relevante e que inspira as pessoas, me sinto realizado, feliz e satisfeito, fico entusiasmado em fazer o trabalho."

"A arte está em todos os lugares, e ela pode ser feita de várias formas, pode ser feita por todos que querem fazer, e a rua possibilita isso. Eu acredito que as cidades têm que aproveitar esse potencial. Andando aqui por Porto Alegre, por exemplo, eu vi trabalhos fantásticos excepcionais, inquestionáveis. Tem muita coisa boa aqui na cidade, mas pode ter mais. Instalações e intervenções, esculturas, pinturas, enfim, todo tipo de arte. Eu acho que quanto mais a iniciativa privada, e empresas que tenham essa visão de vanguarda, ou a própria prefeitura e a cidade como um todo investir nesse tipo de trabalho, melhor. Muitas vezes um menino só quer um apoio mínimo, sabe? Um incentivo para continuar fazendo isso", conclui o artista.