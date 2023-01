Nome fundamental para a cultura gaúcha e brasileira, com mais de 30 discos lançados, Bebeto Alves teve canções gravadas por Ana Carolina, Belchior e Kleiton e Kledir, entre outros. Artista inquieto, enveredou por outros terrenos, como o das artes visuais, e era conhecido por se envolver em causas sociais, participando de manifestações em favor da cultura e do meio ambiente.

Com o tema Nas Pegadas de Bebeto Alves, Deborah Finocchiaro e Roger Lerina recebem os músicos Nelson Coelho de Castro e Gelson Oliveira para saudar o multiartista, falecido em novembro de 2022. Essa edição contará ainda com a pintura ao vivo de Alexandre Carvalho.

A 46ª edição do Sarau Voador - Literatura e Improvisos Transcriados homenageia o cantor, compositor e artista visual Bebeto Alves. O evento acontece em duas edições, nesta quarta e quinta-feira, às 20h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e podem ser comprados no site do Sarau.

Luciano Leães no Sgt. Peppers

Depois de mais uma temporada pelos pianos de New Orleans, Luciano Leães volta aos palcos de Porto Alegre para mais uma noite de blues e jazz. Além do seu trabalho autoral, grandes clássicos dos dois gêneros serão apresentados na próxima quinta-feira, às 21h, no Sgt. Peppers (rua Quintino Bocaiúva, 256). Ingressos (R$ 40,00, com opções de meia entrada) no site da Sympla.

Considerado um dos principais pianistas do país, fora do Brasil Leães recebe o título de Brazilian Professor, em referência à lenda do jazz e do blues Professor Longhair. Em seu show no Sgt Peppers, o músico estará acompanhado por nomes de peso como Solon Fishbone (guitarra), Fernando Peters (baixo), Ronie Martinez (bateria), Bruno Nascimento (trompete), Júlio Rizzo (trombone), Ronaldo Pereira (saxofone) e Vicente Guedes (percussão).