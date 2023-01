Rita Zart expõe versatilidade sonora em show no Theatro São Pedro

O projeto Mistura Fina leva ao Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) a cantora, compositora e diretora musical Rita Zart. A artista apresenta sua versatilidade sonora na próxima quinta-feira (26), às 18h30min. A entrada é franca.

Mostrando a diversidade do que é produzido no Estado, Rita Zart apresenta as canções de seu mais recente EP, O Que Range, e de seu último single, Tempo Tabu. Acompanhada de Bruno Vargas (contrabaixo), Giovanna Mottini (guitarra e voz) e Bruno Neves (bateria e beats), a artista incluiu no repertório músicas ainda não lançadas e releituras que inspiram seu trabalho.

Fundadora e integrante do Coletivo Gogó, que faz música e som para cinema desde 2006, Rita tem músicas em importantes filmes da cinematografia brasileira da última década, como Castanha, Beira-Mar, A Cidade dos Piratas, Raia 4, Legalidade, Tinta Bruta e 7 Prisioneiros.