Luciano Leães volta à Capital e toca no Sgt. Peppers nesta quinta-feira

Depois de mais uma temporada pelos pianos de New Orleans, Luciano Leães volta aos palcos de Porto Alegre para mais uma noite de blues e jazz. Além do seu trabalho autoral, grandes clássicos dos dois gêneros serão apresentados na próxima quinta-feira (26), às 21h, no Sgt. Peppers (rua Quintino Bocaiúva, 256). Ingressos (R$ 40,00, com opções de meia entrada) no site da Sympla.

Considerado um dos principais pianistas do país, fora do Brasil Leães recebe o título de Brazilian Professor, em referência à lenda do jazz e do blues Professor Longhair. Em seu show no Sgt Peppers, o músico estará acompanhado por nomes de peso como Solon Fishbone (guitarra), Fernando Peters (baixo), Ronie Martinez (bateria), Bruno Nascimento (trompete), Júlio Rizzo (trombone), Ronaldo Pereira (saxofone) e Vicente Guedes (percussão).