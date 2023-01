Bebeto Alves é homenageado no Sarau Voador no Instituto Ling

A 46ª edição do Sarau Voador – Literatura e Improvisos Transcriados homenageia o aclamado músico, cantor, compositor e artista visual Bebeto Alves. O evento acontece nesta quarta (25) e quinta-feira (26), às 20h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e podem ser comprados no site do evento.