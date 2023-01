Entrevista com Espíritos comemora 20 anos em cartaz no Porto Verão Alegre

Um dos espetáculos de maior longevidade da Capital, Entrevista com Espíritos, da Cia Hariboll de Teatro, fará a comemoração de seus 20 anos em cartaz durante a programação do 24º Porto Verão Alegre. A temporada será de terça a quinta-feira, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ingressos (R$ 40,00, com descontos e opções de meia entrada) podem ser adquiridos no site do Porto Verão Alegre.

O suspense aborda a espiritualidade na história de Bruno, um homem atormentado por vozes e visões que não entende a origem. O personagem busca em Otto, um renomado psiquiatra já aposentado, as respostas que tanto precisa. Com objetivos distintos, durante uma sessão de psicoterapia, eles buscam respostas até serem surpreendidos com revelações que irão mudar a vida deles para sempre.