Fabrício Carpinejar fala de amor e amizade no Sarau Elétrico no Ocidente

O poeta e pensador contemporâneo Fabrício Carpinejar participa do Sarau Elétrico desta terça-feira (24), às 21h, que terá como tema Quando o Amor Acaba. A atividade acontece no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), e os ingressos (R$ 30,00) devem ser adquiridos pelo perfil @saraueletricooficial por pix, com comprovante de pagamento sendo enviado para [email protected]

Carpinejar já foi considerado o participante mais assíduo do sarau antes de se tornar um dos maiores pensadores contemporâneos do Brasil. Agora, ele retorna ao evento para falar sobre um dos temas mais debatidos por ele atualmente: o poder da amizade e o término de um relacionamento. O sarau terá a apresentação do professor Luís Augusto Fischer, da radialista Katia Suman e do músico Carlos Pianta. Também terá a música do trio Só Love e uma participação do grupo argentino de jazz Buscando El Mango.