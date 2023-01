Manifesto documental e autobiográfico, Terra Adorada está no Teatro de Arena neste final de semana

Encenado pela atriz Ana Luiza da Silva, o espetáculo Terra Adorada será apresentado no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835 - Centro Histórico) neste sábado e domingo, sempre às 20h, dentro do 24º Porto Verão Alegre. Em ambas as datas, artesãs Kaingang e Mbyá Guarani estarão presentes no local, expondo e comercializando artesanato tradicional indígena.

Projeto que nasceu após uma intensa pesquisa de Ana Luiza, e que teve sua estreia, em 2019, sendo reconhecida por sua relevância (Melhor Dramaturgia no Prêmio Açorianos de Teatro daquele ano e Segundo Melhor Espetáculo no Prêmio Braskem em Cena 2020), o trabalho é destinado ao público brasileiro que não se considera indígena.

O texto entrelaça narrativas vivenciadas em territórios Kaingang e Mbyá Guarani, notícias jornalísticas, dados históricos, palavras de pensadores indígenas contemporâneos, além de memórias sobre a origem dos antepassados de Ana. Em cena, ela apresenta um olhar crítico sobre o Brasil "parido à força", e miscigenado a partir das dores de mulheres "pegas no laço".

"Posso dizer que este projeto iniciou de forma inconsciente, ainda na minha infância, em uma cidade chamada Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, onde nasci e vivi até os 17 anos", afirma a atriz e idealizadora do espetáculo. Ela explica que, a partir de suas vivências, despertou o interesse pela causa indígena, uma vez que cresceu em um ambiente onde a maioria da população era descendente de colonos italianos, e ela era chamada de "bugra" por conta do fenótipo e da cor de sua pele.

A aproximação junto aos povos originários iniciou em 2016 e se intensificou a partir de 2017, quando Ana passou a fazer mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e dedicou sua pesquisa no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas à convivência com os povos Kaingang e Mbyá Guarani. Foram dois anos visitando territórios, retomadas, acampamentos. "Eu permaneci um tempo em alguns lugares, especialmente nos territórios Emã Goj Veso (Kaingang), em Iraí (RS); e Tekoá Jatai'ty (Terra Indígena do Cantagalo), em Viamão (RS)", conta a artista.

Ana procurava identificar, na convivência com os Kaingang e os Mbyá Guarani, de quais aspectos eles "riam" na cultura não indígena, para levar de forma crítica à cena. Na época, sua orientadora era a professora e diretora de teatro Inês Marocco. Ao longo do processo de criação, a atriz começou a buscar mais informações sobre sua própria ancestralidade, uma vez que tinha conhecimento que sua bisavó paterna era indígena.

Após esse processo de pesquisa, o que inicialmente seria encenado a partir da linguagem do bufão (um estilo de origem europeia e que faz uso do recurso da paródia para denunciar) acabou virando um relato, que transita entre documental e autobiográfico, com cara de performance/palestra, como define a artista. "Na peça, sou eu mesma contando um pouco sobre minhas origens, sobre as vivências nos territórios indígenas, trazendo informações documentais sobre as violências contra as mulheres indígenas, e sobre as violências no período da ditadura, no tempo do Serviço de Proteção ao Índio - que mais tarde daria origem à Funai -, que, no fundo, sempre foi um órgão a serviço do governo, antes de ser um órgão para cuidar dos direitos indígenas. Por isso a importância dessa retomada da Funai no atual governo federal."

Além de começar a entender o que estava por trás do apagamento de suas origens, Ana foi encontrando na convivência com as mulheres Kaingang muitos relatos de violência, e o projeto foi tomando um rumo mais documental e autobiográfico. "Recentemente, eu ainda fiquei sabendo que meu avó materno também era Kaingang. Isso é muito comum entre os brasileiros: muita gente não sabe de suas origens por conta dos apagamentos que foram acontecendo, muitos provocados pela perseguição aos indígenas, que se intensificou na época da ditadura."

Ana chama atenção para o fato que quando uma mulher indígena "é pega no laço" (herança violenta dos colonizadores, que subjuga os povos originários, e que forma o caldo cultural do estupro de mulheres), ela é arrancada de suas origens. "A partir dali, não tem mais contato com seu povo, sua família, hábitos, culturas, língua. Esta violência se torna um tabu e não é contada para as gerações que surgem dali - e assim se apagou e se apaga a origem de muita gente."

A artista destaca que Terra Adorada continua sendo um espetáculo crítico. "Inclusive, em três momentos eu faço uso do jogo do bufão, através da paródia, para denunciar figuras anti-indigenistas e seus discursos contra os povos indígenas", destaca a atriz, que também dirige o espetáculo, ao lado de Jezebel De Carli. "Para a criação de Terra Adorada, eu tive apoio de algumas mulheres, que foram se agregando." Além de colaborar com a direção, Jezebel assina a dramaturgia e a cenografia do espetáculo junto com Ana Luiza, que ainda contou com a colaboração dramatúrgica de Vika Schabbach. A iluminação ficou por conta de Carol Zimmer e a edição de vídeos é de Carina Macedo. Ana Luiza da Silva ainda assina o figurino, com Iara Sander, e a trilha sonora pesquisada. A produção é do coletivo criado para o projeto, e que passou a se denominar Complô Cunhã.

"Terra Adorada segue atravessando minha vida", comenta Ana. Ela chama a atenção para o fato de que o espetáculo impacta pessoas que desconhecem a forma como são tratados os povos originários do País. "A falta de consciência que se tem das violências contra os povos indígenas é grande, porque não há informação disseminada sobre o tema. Atualmente, está ocorrendo uma comoção nacional generalizada em torno do genocídio Yanomami (que, de fato, é grave), mas muitas pessoas não sabem - e muitas não buscam saber - que essas violências acontecem do lado delas, a exemplo das comunidades Kaingang e Xokleng que retomaram o Morro Santana." Ana se refere ao território que a líder indígena Gãh Té conta que é sagrado para seu povo, onde estão enterrados os umbigos de todos os seus filhos e netos e onde ela vive há 40 anos.

Nos anos 1970, a chácara integrava o complexo de pedreiras do Morro Santana, mas, com sua desativação da pedreira e a falência da mineradora de José Asmuz, em 1981, o imóvel foi hipotecado ao Banco Maisonnave e hoje é propriedade da Maisonnave Companhia de Participações, que planeja construir um condomínio no local. Alertando que o empreendimento traria grandes impactos ambientais para a área, os indígenas realizaram, no final de 2022, a retomada Gãh Ré, que conta com 45 pessoas - e desde então sofrem com ameaças e ataques.

Ao lado de Gãh Té, Ana Luiza faz um apelo para que a sociedade colabore e apoie a causa. "Durante todo o 24º Porto Verão Alegre, estamos recebendo doações de alimentos não perecíveis e lonas, para melhorar as condições do acampamento onde hoje estão vivendo os moradores da retomada." Neste caso, o Teatro de Arena serve como ponto de coleta, mas também é possível fazer doações em dinheiro através de pix, na página @retomadagahre. "A verba arrecadada nesse momento será essencial para apoiar a ida das lideranças da retomada à Brasília, entregar o documento solicitando a demarcação à ministra Sônia Guajajara", detalha a artista.