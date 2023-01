Intervenção artística de Talita Hoffmann em mural do Instituto Ling pode ser conferida até 25 de fevereiro

O mural do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) que recebeu intervenção artística de Talita Hoffmann ganhou novas datas de visitação e poderá ser conferido até o dia 25 de fevereiro. Na data, o mural será apagado, abrindo espaço para nova produção de outro artista convidado. A arte de grandes dimensões pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h30min às 20h, com entrada franca.

A intervenção inédita criada pela artista Talita Hoffmann reúne elementos do design gráfico, da ilustração e da pintura, e foi criada a partir de sobreposições de fotos do prédio do Instituto feitas pelo público. Desenvolvida em um espaço com seis metros de largura e quase três de altura, levou cinco dias para ser executada, e a produção pôde ser acompanhada em tempo real por quem passou pelo local no último mês de novembro.