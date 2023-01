Ricardo Stricher homenageia Porto Alegre em exposição no Café Fon Fon

A cidade de Porto Alegre recebe uma homenagem do fotógrafo Ricardo Stricher numa exposição de fotos que retrata com amor a Capital. Ricardo Stricher homenageia Porto Alegre entra em cartaz no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) nesta segunda-feira (23), a partir das 18h. Na abertura, a banda El Trio fará um show especial às 21h. A mostra ficará aberta para visitação até o final de fevereiro.

Jornalista e fotógrafo há mais de quatro décadas, Ricardo é conhecido como um cronista visual da capital, pela singularidade com que registra os diferentes aspectos por onde passa na cidade. Com curadoria do fotógrafo Alexandro Auler, a exposição traz fotos sem filtro de locais da região central da cidade, caminhos que o autor percorre diariamente. As obras estarão à venda no local.