Show dos Brothers é atração neste sábado (21) no Teatro do SESC

Os comediantes Léo Oliveira, Matheus Breyer e Raphael Gomes apresentam o espetáculo Show Up dos Brothers neste sábado (21), às 20h, no Teatro do Sesc (avenida Alberto Bins, 665). Integrando a programação do Porto Verão Alegre, o grupo formado pelos três amigos faz show de comédia marcado pela interação com a plateia. Os ingressos estão à venda por R$ 20,00 no site do festival.

Além de textos individuais, a apresentação também traz um concurso de piadas de salão e, no quadro De Frente com os Brothers, entrevistam alguém do público no palco. O quadro é reproduzido no canal do YouTube do grupo. Com quase uma década de atuação na comédia, os amigos resolveram criar o espetáculo para compartilhar com todos a intimidade e descontração do dia a dia.