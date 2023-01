Espetáculo circense Esperando Rodå estreia na capital na programação do Porto Verão Alegre

site do evento e custam R$ 20,00. O espetáculo circense Esperando Rodå é atração do Porto Verão Alegre nesta quarta (25) e quinta-feira (26). Único na categoria circo dessa edição do festival, a encenação acontece às 20h dos dois dias no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665). Os ingressos estão à venda nodo evento e custam R$ 20,00.

Com cenários minimalistas que utilizam como base os equipamentos de circo, o espetáculo tem pouquíssimos diálogos falados: são as ações dos artistas que comunicam os seus sentimentos à plateia. Em cena, apresentam ao público um esporte radical pouco difundido no Brasil, mas de grande encanto para as crianças e jovens: o BMX Flatland, atividade de equilíbrio em que as manobras com a bicicleta são executadas no solo. Além da bicicleta, viajam e brincam com os malabares do cenário, se penduram em cordas, giram e se equilibram em uma mandala. Tocam músicas ao vivo e dialogam diretamente com o público, como sempre ocorre nas rodas de artistas de rua.