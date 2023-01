Jurassic Rex Park leva réplicas de dinossauros ao Shopping Iguatemi Porto Alegre

Os dinossauros tomaram conta do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1800) e ficarão à disposição da criançada até o dia 12 de março. Réplicas importadas dos animais pré-históricos que se movimentam e emitem sons característicos viraram atração e podem ser encontrados no primeiro piso do local. Aberto todos os dias das 11h30min até às 20h,, o Jurassic Rex Park recebe crianças de até 10 anos de idade e tem ingressos por R$ 30,00, que dão direito a 30 minutos de brincadeiras.

A atração conta ainda com um circuito completo de escorregadores, túneis e áreas para brincadeiras, como mesas e um jipe que serve como balanço, que possibilita a interação com réplicas que chamam atenção do público que passa pelo shopping. Um braquiossauro de cerca de 12 metros de altura, um tiranossauro rex de oito metros são alguns dos exemplos da diversão que podem ser encontradas no Jurassic Rex Park.