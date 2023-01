Índio Behn apresenta "Gratiluz com a Dra Rosângela" no Porto Verão Alegre

O Porto Verão Alegre traz boas risadas aos palcos da Capital com o espetáculo Gratiluz com a Dra Rosângela, apresentado por Índio Behn. A peça estará em cartaz de 23 a 26 de janeiro no Teatro do Ciee (Rua Dom Pedro II, 86) com duas sessões diárias, uma às 19h e outra às 21h. Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis no site do evento.

Criada por Índio Behn, Dra Rosângela é uma personagem que faz uma mistura de homenagem com sátira aos terapeutas, veganos e praticantes de yoga. Desse misto nasceu o show de comédia Gratiluz, onde a Dra Rosângela faz piadas com diversas situações do cotidiano dos terapeutas, bem como canta paródias com acompanhamento de um ukelele, o qual é tocado pelo próprio artista.