Lançamento de livro sobre histórias inspiradoras de mulheres acontece nesta terça (24) no Shopping Total

Na próxima terça-feira (24), o primeiro andar do Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545) recebe o lançamento de um livro repleto de histórias inspiradoras de mulheres. As Donas da P**** Toda volume 3 (Literare Books Internacional) terá uma sessão de autógrafos da comunicadora Andreza Vargas, juntamente das outras coautoras da obra. O evento começa às 19h30min, com entrada franca.

Com coordenação editorial de Juliana Serafim, empreendedora que perdeu tudo por causa de um erro de um cliente, o livro traz histórias de superação e transformação de mulheres de todas as partes do País. Juliana também conta a sua própria história na obra, que chega agora ao seu terceiro volume, e busca inspirar outras mulheres a contornar os obstáculos que a vida oferece. Andreza, que estará no lançamento, também escreveu um capítulo do livro, intitulado A fórmula da alegria para falar em público. Nesse, afirma que falar em público não é um dom e sim uma preparação. Aplicando algumas técnicas simples, é possível enfrentar o medo, agir da melhor forma e até conquistar o mundo.