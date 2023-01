Oderiê e La Ventolera abrem a Tum Tum de Verão neste sábado (21)

A mostra Tum Tum de Verão tem início neste sábado (21) com os shows de Oderiê e La Ventolera a partir das 16h. Além das apresentações, o Parque dos Macaquinhos (Rua Dr. Montaury, s/n) em Caxias do Sul, recebe a Feira Criativa, organizada pela Nomady Eventos, e o espetáculo de malabares da Cia Pimenta Ardida. Em caso de chuva, os shows são transferidos para o Zarabatana Café. A entrada é franca.

A nona temporada da Mostra Tum Tum é uma realização da Tum Tum Produtora e do SESC Caxias do Sul. No primeiro dia, o fio que liga as duas apresentações é a cultura uruguaia: Oderiê nasceu em Santa Catarina e radicou-se na Serra Gaúcha, mas conta com ancestralidade em terras uruguaias, traz ao público o New Soul, a música indígena contemporânea e a eletrônica. E vindo diretamente do país vizinho, La Ventolera leva o candombe ao palco.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Oderiê (RS) e La Ventolera (URU) + Feira Criativa + Malabares

21 de janeiro de 2023

Shows: a partir das 16h

Feira Criativa: das 15h30min às 19h30min

Parque dos Macaquinhos

Samba do Feitiço (RS) e Bate & Sopra (RS) + Feira Criativa + Malabares

11 de fevereiro de 2023

Shows: a partir das 16h

Feira Criativa: das 15h30min às 19h30min

Parque dos Macaquinhos

Diego Janssen (URU) e Muntchako (DF) + Feira Criativa + Malabares

4 de março de 2023

Shows: a partir das 16h

Feira Criativa: das 15h30min às 19h30min

Parque dos Macaquinhos