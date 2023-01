Musical Aladdin faz curta temporada em Porto Alegre neste fim de semana

Após uma temporada de sucesso de público e crítica, o musical infantil Aladdin volta aos palcos da Capital no próximo fim de semana, neste sábado (21) e domingo (22), às 18h. As apresentações serão no Teatro Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230) e tem ingressos a partir de R$ 25,00 no Sympla.