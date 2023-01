Lugh Celtic Punk faz show em Porto Alegre neste sábado (21) no Gravador Pub

Uma das pioneiras do celtic punk no Brasil volta aos palcos de Porto Alegre neste sábado (21), às 20h. Com treze anos de estrada, a Lugh Celtic Punk se apresenta no Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22) integrando a programação do Triskel Campfest, festival temático de cultura celta.

Com novidades na formação e preparando o lançamento de novo single, a banda apresenta os sucessos dos seus álbuns Quando os canecos batem (2014) e Histórias do Mar (2015), além do e EP Coisas, músicas, ceva, vida (2009). Porto Alegre é sempre destino certo da banda, aproveitando o público fiel que conquistaram. O grupo já foi o escolhido para abrir, no Opinião, o show de CJ Ramone, último baixista dos Ramones, além de ter feito diversas festas de St. Patrick's Day e outros eventos na Capital.