Grupo As Batucas leva Carnaval de volta às ruas neste sábado

O carnaval volta a ocupar as ruas de Porto Alegre com As Batucas fazendo sua tradicional festa ao ar livre no Beco do Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300) no próximo sábado (21), a partir das 18h30min. Com entrada franca, o evento deste ano terá duas apresentações: o grupo se junta com as turmas de pandeiro para um show, e depois entra a percussão para fazer barulho e competir com os sons dos saltos do público.