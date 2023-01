Clássico do teatro gaúcho entra em cartaz no CHC Santa Casa

Uma das peças de maior sucesso do teatro gaúcho retorna aos palcos a partir desta quinta-feira (19) no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75). Integrando a programação do Porto Verão Alegre, o espetáculo Bailei na Curva, que narra a trajetória de sete crianças, vizinhas na mesma rua em abril de 1964, conta com quatro apresentações, de 19 a 22 de janeiro, sempre às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e estão disponíveis no site do Festival.