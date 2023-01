Grupo Alma Lusitana se apresenta no Cisne Branco nesta quinta (19)

O nosso lago Guaíba se transforma em palco para o grupo Alma Lusitana se apresentar no Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco nesta quinta-feira (19), às 18h. O grupo de fado e música portuguesa volta a Porto Alegre para o espetáculo O Guaíba vai virar o Tejo que tem embarque às 18h, no Armazém B3 do Cais do Porto (Avenida Mauá, 1.050). Com o primeiro lote já esgotado, os ingressos podem ser adquiridos por R$ 100,00 no site do Cisne Branco.