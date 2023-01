Exposição Consequências inaugura no Espaço Cultural Correios

O Espaço Cultural Correios (Av. Sete de Setembro, 1020) recebe nesta quinta-feira (19) a exposição Consequências. O vernissage acontece às 18h e terá apresentação de performance da atriz e bailarina Chana Manica, que atuará ao ritmo da sonoridade harmônica e melódica do vibrafone do percussionista Marcio Bicaco. As obras ficarão no espaço até o dia 26 de fevereiro. Visitações de terça a sábado, das 10h às 17h, com entrada franca.

Com curadoria da fotógrafa e paisagista Denise Giacomoni, a mostra apresenta diferentes visões e expressões de 22 artistas. O público poderá conferir pinturas, fotografias, esculturas e tapeçarias demonstrando que as sequências também são consequências. De acordo com a curadora, as obras trazem o sentimento de afloramento, de renovação, de retomar horizontes após momentos difíceis de isolamento, vontades sufocadas e desejos mortos. É um impulso de arte que se renova.

Os artistas com obras inclusas na exposição são Clau Sieber, Cynthia Feyh Jappur, Daisson Flach, Deja Rosa, Delise Renck, Denise Wichmann, Dirce Fett, Ita Stockinger, Leandro Machado, Leda Zimmermann, Lucio Spier, Lu Gaudenzi, Luiz Filipe Varella, Mery Bavia, Milena Julianno, Nana Heisler, Nara Fogaça, Rogério Pessôa, Rose Osório, Sandra Kravetz, Tania Martins e Tita Macedo.