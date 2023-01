João Maldonado celebra 40 anos de carreira com álbum instrumental gravado ao vivo

Quatro décadas dedicadas à música são comemoradas no novo álbum do João Maldonado, que será lançado em plataformas de streaming nesta sexta-feira (20). João Maldonado — 8 traz composições próprias do artista, além de releituras de sucessos do TNT, banda que o músico integrou no final dos anos 1980, Art Blakey & The Jazz Messengers e Wayne Shorter.

Gravado ao vivo no Espaço 373 e no Butiá, o disco traz o número oito não apenas em seu nome. Além de ser referência ao número de faixas, acaba sendo menção à participação de oito importantes nomes da cena gaúcha: além de Maldonado (piano), Miguel Tejera (baixo), Gian Becker (trompete), Amauri Iablonovski (sax alto) e Cristiano Ludwig e Diego Ferreira (sax tenor) e a trombonista japonesa Nana Sakomoto. O repertório traz canções que vão de duo a octeto, mostrando a diversidade, improvisação e democracia características do jazz.