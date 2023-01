'Caio em Construção' homenageia Caio Fernando Abreu no Porto Verão Alegre 2023

O espetáculo literomusical Caio em Construção estará em cartaz nos dias 18 e 19 de janeiro às 20h no Instituto Ling. Transpondo o universo de Caio Fernando Abreu para o palco, a peça tem a presença da atriz Deborah Finocchiaro e do músico Fernando Sessé. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e estão disponíveis no site do Porto Verão Alegre ou na bilheteria da casa.