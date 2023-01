'Terra de Aluvião' mescla abre calendário de exposições da Casa de Cultura misturando arte e religiosidade

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) abre o calendário expositivo deste ano com a exposição Terra de Aluvião, do artista Rafael Muniz. A exposição individual será inaugurada nesta quarta-feira (18), às 20h, na Sala Radamés Gnattali, no 4º andar da CCMQ. Com entrada franca, a mostra pode ser conferida diariamente das 10h às 20h

A exposição traz duas obras que propõem uma abertura às possibilidades relacionais entre arte e umbanda. Rafael Muniz traz à tona a potência da umbanda como manifestação cultural e religiosa. Terra do Aluvião — termo este que denota uma inundação de terras provocada por grande volume de águas — é fruto da pesquisa de Rafael Muniz no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Ufrgs. A exposição dialoga com os campos entre arte e religiosidades populares, especificamente da umbanda, religião do artista.