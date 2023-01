Exposição do CHC Santa Casa explora obra feita de contas

A exposição C.O.N.T.A.S, da artista e professora Paola Zordan, está em cartaz no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75) até o dia 6 de março. Com visitação de segunda a sábado, das 8h às 18h, a mostra é resultado de uma parceria com o Instituto de Artes da Ufrgs e ocupa a sala de Múltiplos Usos da casa. A entrada é franca.

Diversas mãos tornaram realidade a obra que consiste em 350 metros de fio de nylon repleto de contas de vidro, plástico e madeira. Iniciado pela artista em 2018, a obra foi realizada conjuntamente em oficinas e rodas de conversa e cria um objeto enrolado num carretel, o qual se desenrola em diversas possibilidades expositivas, criando ambiências, performances e obras audiovisuais. Mais do que um objeto plástico, o projeto Contas também joga com a amplitude do que significa 'contar', tanto a ação de contar os segmentos e as contas do colar como de compartilhar experiências.