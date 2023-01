Sobre formigas, cidades e arte

A partir desta quarta-feira, Porto Alegre será infestada por formigas arteiras na oitava edição do Festival Kino Beat. Ao longo de três semanas, o festival dá continuidade às discussões e temáticas levantadas em sua edição anterior: os reinos naturais e o papel da humanidade na acelerada transição ambiental planetária. Na edição deste ano, os trabalhos terão como alicerces dois pilares: formigas e cidades. A residência-formigueiro abrigará dezessete artistas, biólogos, arquitetos e urbanistas que farão trocas entre linguagens e disciplinas para a criação de trabalhos artísticos inéditos.

Contemplado pelo programa Cultura Circular 2022 com realização do British Council e apoio do Oi Futuro, o Festival busca estimular o fazer artístico de artistas locais. As formigas, que fazem parte do cenário urbano mesmo que passem despercebidas por muitos, vão ser o foco do evento, e não vai ter dedetizador que consiga pará-las. Os residentes vão desenvolver seus projetos, que serão exibidos a partir de 09 de fevereiro na Sala Sotero Cosme do MAC, na Casa de Cultura Mario Quintana, e ficarão em cartaz até 26 de março.

O evento tem curadoria de Adauany Zimovski, artista e pesquisadora, doutoranda em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de História Teoria e Crítica, e de Gabriel Cevallos, Mestrando em Artes Visuais na mesma área.

"Partiremos de Porto Alegre para observar e pensar em conjunto com a espécie de formigas cortadeiras um contorno menos abstrato da cidade. Recortamos a capital e definimos o espaço sede da residência como um microcosmo para se pensar a macro-cidade", revelam Gabriel e Adauany. A Casa de Cultura Mario Quintana, com suas diversas salas, andares e passarelas, assim como um formigueiro repleto de túneis e câmaras, será o ponto de partida relacional com o restante da cidade para o desenvolvimento das pesquisas e criações.

Integram o formigueiro artistas como Fiona MacDonald, pesquisadora que trabalha com seres humanos e não humanos para criar projetos de arte e eventos interdisciplinares que desenvolvem conexões éticas e imaginativas através das fronteiras das espécies; Leonardo Brawl Márquez, ativista social, urbanista, arquiteto, designer de processos cívicos, placemaker e músico; Hélio Soares Júnior, mestre e doutorando em Biologia Animal e fotógrafo autodidata, com experiência como coordenador em cursos de macrofotografia de natureza; e Estêvão da Fontoura, artista multimídia e professor inquieto.

Estão presentes também Joana Burd, artista visual, docente e pesquisadora em estética háptica; Coletivo Grupelho, que trabalha com experimentações performáticas em Porto Alegre desde 2016; Livia Koeche, arquiteta Urbanista pela Ufrgs e desenhista de animação tradicional frame-a-frame; Leo Caobelli, artista visual que atua principalmente nas áreas da fotografia, vídeo e instalação; Vicente Carcuchinski, fotógrafo, produtor cultural, diretor de fotografia e artista visual multimídia; Camila Leichter e Mauro Espíndola (Moinho Edições Limitadas), Tuane Eggers, doutoranda em Poéticas Visuais pela Ufrgs e fotógrafa de temáticas relacionadas aos fluxos e à impermanência da vida; e Beto Mohr, mestre em Ecologia, fotógrafo e músico.

Além dos resultados das residências, a programação conta com atividades formativas e performances audiovisuais realizadas em parceria com o projeto Farol.live: no dia 17 de janeiro ocorre a colaboração Espírito, trabalho da dupla de músicos M Takara e Carla Boregas e o artista e programador Dimitre Lima; já em 31 de janeiro é a vez de Degelo, uma performance audiovisual sobre o aquecimento global, executada a partir de um instrumento criado por Henrique Roscoe. Em fevereiro, no dia 8 alguns artistas residentes, encabeçados pela companhia de dança e experimentação cênica Grupelho, apresentam na praça da Alfândega uma performance resultante das pesquisas da residência, e no dia 25 o público poderá conferir outra performance derivada da residência na sala do Cine Santander.

O Festival Kino Beat nasceu há mais de uma década em Porto Alegre e vem se modificando ao longo do tempo. Criado em 2009 por Gabriel Cevallos, como Mostra Kino Beat de filmes relacionados à música, o projeto vem se transformando, e incorpora novas linguagens e formatos a cada ano. Desde a sua criação, o evento oferece sua programação de forma gratuita para todos, buscando incentivar o contato da população com a arte independente.