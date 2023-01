Dez anos de pagode no Opinião

Ex-integrante do grupo Jeito Muleque, Bruno Diegues é a grande atração da festa Pagode 90 no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), que acontece nesta quinta-feira, às 21h30min. Ingressos, entre R$ 40,00 e R$ 80,00, estão à venda no Sympla.

Completando dez anos em 2023, a festa reúne centenas de pagodeiros mensalmente no bar da Cidade Baixa para curtir os grandes hits do estilo. Em carreira solo desde 2016, quando saiu do Jeito Muleque, Bruno vem lançando músicas autorais e não deixa de lado os sucessos do antigo grupo em seus shows.