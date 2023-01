Homenagem a Chet Baker no Instituto Ling

O músico Ramiro Levy volta ao Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta sexta-feira, às 20h, para a primeira apresentação da turnê internacional do seu segundo EP solo, intitulado Khaled Levy sings Chet Baker Vol 2. O porto-alegrense radicado na Itália vem direto da Europa para mostrar o novo trabalho, que tem violão e voz como fios condutores, além de sons de sintetizadores e percussão, unindo bossa nova com uma produção mais contemporânea. Os ingressos custam R$ 50,00, com opções de meia-entrada, e podem ser adquiridos no site ou na recepção do centro cultural.

No projeto, Levy assume o pseudônimo Khaled, que surgiu logo cedo em sua vida pela origem egípcia do pai, para revisitar a obra do trompetista e cantor norte-americano Chet Baker, um dos maiores nomes do jazz de todos os tempos. O disco dá continuidade ao projeto iniciado em 2019, com o primeiro volume em homenagem ao legendário músico.

No novo EP, Levy adotou um método diferente de gravação em relação ao seu primeiro disco: a pesquisa de sons da guitarra elétrica deu espaço ao violão. A voz foi gravada na tranquilidade de seu estúdio, na busca pela distância entre quem canta e quem escuta. Esses elementos ajudaram a acentuar o intimismo do projeto, ponto central da poética de Chet Baker, pela visão de Levy. Uma vez gravados violão e voz, o músico entrou em estúdio com a ideia de pesquisar sons de sintetizadores e percussão, acompanhado de Marco Olivi, que o ajudou a finalizar o trabalho.

Ramiro nasceu na Capital em 1985 e viveu no Estado até os 19 anos, quando trancou o curso de Psicologia para viajar pela Europa. Em Barcelona, criou, junto com Daniel Plentz e Eduardo Stein, a Selton, banda milanesa de adoção, mas de alma tropicalista. Enquanto a carreira do grupo se desenvolveu em terras italianas, Khaled obteve o diploma em canto jazz na Scuola Civica Jazz di Milano.