A amizade musical de Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro em dois shows no Café Fon Fon

Dois nomes emblemáticos da cena musical gaúcha, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro montaram o espetáculo A arte do encontro especialmente para festejar a amizade entre eles. Depois de estrear com sucesso de público e de crítica no ano passado, os dois retomam o espetáculo para duas apresentações no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), nesta quarta (18) e quinta-feira (19), às 21h. Os ingressos custam R$ 80,00 e podem ser adquiridos no local - cada entrada dá direito a uma cópia do mais recente CD de Nelson, Umbigos Modernos.