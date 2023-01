'Espírito' e 'Degelo' são as performances experimentais do Farol.live no mês de janeiro

A programação de 2023 do Farol.live inicia nesta terça-feira (17) no Cine Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028), com a apresentação de Espírito, uma colaboração de M Takara, Carla Boregas e Dimitre Lima. O projeto produzido pelo festival Kino Beat e Cuco Produções é um espaço de incentivo à criação e experimentação em diversas linguagens e tecnologias, suas intersecções e desdobramentos. A programação conta com variadas imersões artísticas envolvendo nomes da cena cultural brasileira, apostando no cruzamento de música, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e tudo mais que couber no imaginário de cada artista envolvido.

O público poderá conferir uma segunda performance no dia 31, intitulada Degelo, ambas integrando a programação do 8º Festival Kino Beat. Os ingressos custam R$ 15,00, com benefícios de meia-entrada, e já estão à venda por meio da plataforma Sympla.

Espírito é uma colaboração entre a dupla de músicos M Takara e Carla Boregas e o artista e programador Dimitre Lima. A ideia, segundo Boregas, é criar uma peça inspirada nos percursos das águas subterrâneas canalizadas na região do Anhangabaú, na cidade de São Paulo, seus momentos de transbordamento e alagamento, e o retorno caótico dessas águas para a natureza, em uma reflexão sobre o conflito entre o urbano e o meio ambiente.

Maurício Takara toca bateria e percussão com as bandas Hurtmold, Rakta e São Paulo Underground, e é nome ativo na cena de improvisação e música experimental de São Paulo. Em seu trabalho solo usa a bateria e a percussão em conexão com sintetizadores e efeitos eletrônicos, explorando o lado mais abstrato e melódico dos ritmos e dos sons percussivos. Por sua vez, Carla Boregas é uma artista que trabalha com som explorando sintetizadores analógicos e digitais, baixo elétrico, gravação de campo e sons acústicos com ênfase em textura, repetição e sensorialidade. Ela também é metade do Fronte Violeta, uma dupla transdisciplinar que investiga o som de forma multissensorial. Dimitre Lima é artista e programador, e realizou projetos como o Poster Calendário Lunar (2011-2022), A obra Ventoagua na Galeria Digital do Sesi-SP (2017) e o encerramento dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

No dia 31, é a vez de Degelo, de Henrique Roscoe, uma performance audiovisual sobre o aquecimento global, executada a partir de um instrumento criado pelo artista: um bloco de isopor com dois microfones embutidos, que é tocado arrancando-se partes dele até que sobrem apenas pequenos pedaços. A performance aborda a forma predatória que o ser humano tem tratado o planeta e um dos seus consequentes resultados – o derretimento das calotas polares - em um formato que intercala momentos de tensão com outros em que uma aparente calma surge antes que novas fraturas voltem a acontecer.

Henrique Roscoe é artista digital, músico e curador. Trabalha na área audiovisual desde 2004. No início de 2008 iniciou um projeto audiovisual conceitual e generativo chamado Hol, com o qual já se apresentou em algum dos principais festivais de imagens ao vivo no Brasil e no exterior. Participou de festivais de vídeo em países como Alemanha, França, Espanha, Holanda e EUA com documentações de suas composições.

Com curadoria de Gabriel Cevallos, fundador e curador do Kino Beat Festival, as apresentações serão desenvolvidas de forma inédita ou em adaptações pensadas especificamente para o espaço, explorando os recursos e limitações da sala enquanto dispositivo criativo.