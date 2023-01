Cleonice Bourscheid inaugura mostra e autografa livros dedicados aos povos originários

Cleonice Bourscheid tem uma produção literária em poesia que, há quase duas décadas, aborda temas voltados à natureza. Durante a pandemia, iniciou um projeto inspirado na cosmologia guarani, que se desdobrou nos livros Ave, Tekohá (Edições Ardotempo, 96 páginas) e Curumim (Edições Ardotempo, 56 páginas) e na exposição Ave, Tekohá / Curumim - uma homenagem aos Povos Originários do Brasil, no Salão Expositivo da Secult, Casa 2, na Praça Cel. Osório, Centro Histórico de Pelotas.

A abertura será nesta terça-feira, às 18h, com a presença da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e do secretário municipal da Cultura, Paulo Pedrozo. A mostra conta com poemas de Cleonice, fotografias de Aristóteles Bourscheid e ampliações fotográficas de pinturas da artista Joana Puglia, além de artesanato guarani. Das 16h30min às 18h, haverá sessão de autógrafos no Mercado Central de Pelotas, no Espaço Aldyr Schlee / pátio interno (os livros estarão à venda na Livraria Vanguarda).

A exposição segue até 3 de fevereiro, com entrada franca. É possível agendar a visitação de grupos escolares, com a presença da autora, pelo WhatsApp (51) 993618742.

O livro Ave, Tekohá foi selecionado no VII Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros, cujo objetivo é trazer ao público obras escritas em língua portuguesa que tenham se destacado no âmbito literário do país de publicação. A cada dois anos a entrega é feita na cidade de Genebra, na Suíça. A premiação será no dia 21 de março de 2023, e as obras selecionadas serão expostas no Salão do livro de Genebra, de 22 a 26 de março de 2023.

Cleonice também atua como assessora da Direção Artística do Festival Internacional Sesc de Música, que ocorre anualmente em Pelotas e está em sua 11ª edição, de 16 a 27 de janeiro.