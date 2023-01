Cleonice Bourscheid inaugura exposição e autografa livros dedicados aos Povos Originários do Brasil

A escritora Cleonice Bourscheid tem uma produção literária em poesia que há quase duas décadas aborda temas voltados à natureza. Durante a pandemia, iniciou o Projeto Guarani, inspirado na Cosmologia Guarani, que se desdobrou nos livros Ave, Tekohá (Edições Ardotempo, 96 páginas) e Curumim (Edições Ardotempo, 56 páginas) e na exposição Ave, Tekohá / Curumim - uma homenagem aos Povos Originários do Brasil, no Salão Expositivo da Secult, Casa 2, na Praça Cel. Osório, Centro Histórico de Pelotas.

A abertura será nesta terça-feira, às 18h, com a presença da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e do secretário municipal da Cultura, Paulo Pedrozo. A mostra conta com poemas de Cleonice, fotografias de Aristóteles Bourscheid e ampliações fotográficas de pinturas da artista Joana Puglia, além de artesanato guarani. Das 16h30min às 18h, será realizada uma sessão de autógrafos no Mercado Central de Pelotas, no Espaço Aldyr Schlee / pátio interno (os livros estarão à venda na Livraria Vanguarda).

A exposição segue até 3 de fevereiro, com entrada franca. É possível agendar a visitação de grupos escolares, com a presença da autora. Informações e agendamento pelo WhatsApp (51) 993618742.

O livro Ave, Tekohá foi selecionado para receber o VII Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros, cujo objetivo é trazer ao público obras escritas em língua portuguesa que tenham se destacado no âmbito literário do país de publicação. A cada dois anos a entrega é feita na cidade de Genebra, na Suíça. A premiação será entregue no dia 21 de março de 2023, e as obras selecionadas serão expostas no Salão do livro de Genebra, dos dias 22 a 26 de março de 2023.

Cleonice também é produtora cultural e atua como Assessora da Direção Artística do Festival Internacional Sesc de Música, que ocorre anualmente em Pelotas/RS e está em sua 11ª edição, de 16 a 27 de janeiro.