Peça 'Como Sobreviver ao Fim do Mundo' é atração no Teatro de Arena

Propondo uma reflexão sobre quais histórias contaríamos a nós mesmos se tudo fosse acabar amanhã, a peça Como Sobreviver ao Fim do Mundo é atração nesta terça (17) e quarta-feira (18) no Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros 835), dentro da programação do Porto Verão Alegre. Ingresso à venda no site portoveraoalegre.com.br.

Com direção e roteiro de Kevin Brezolin e atuação de Catharina Conte, o espetáculo trata de uma mulher que, confrontada com a ideia de que o mundo pode chegar ao fim a qualquer momento, espera, o tempo todo, que algo emocionante aconteça. Ela decide escrever uma peça de teatro inspirada em sua própria vida, e vai dividindo os acontecimentos com o público.

Em dado momento, já não se sabe mais se seus relatos são imaginação ou não. Sua voz se transforma em todas as vozes possíveis e impossíveis, num gesto único de tentar fazer com que o fim de tarde se pareça um pouco menos com o fim do mundo. Uma peça sobre a solidão, a angústia, ansiedade, amor, finitude, e morte, de todas as coisas, inclusive do próprio universo.